Anticipazioni Uomini e Donne 22 gennaio | Cristian fa la sua scelta | Alessandro e Cristina escono di nuovo insieme

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Siete pronti ad unappuntamento di, il noto dating show condotto da Maria De Filippi, trasmesso su Canale cinque dal lunedì al venerdì alle 14,45? Scopriamocosa succederà nel dettaglio nella puntata di oggi.Forti e Valentina Pesaresi(ilcorrieredellacitta.com)Sembra che, il giovane tronista romano, abbia fatto finalmente la sua, anche se in un modo del tutto inaspettato. Inoltre, pare che durante il week end passato, la dama romana del parterre del trono over,Tenuta, abbia dato una seconda possibilità al cavaliere salernitanoVicinanza. Nelle scorse puntate, infatti, c’era stato uno scontro tra i due perché non ...

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta sono usciti ancora insieme: come procede il loro rapporto Ledie Donne svelano che, dopo l'addio annunciato nelle scorse puntate, fuori ...... Mediaset Ledi My Home My Destiny , la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di& ...Torna stasera su Rai 1 "La Storia", la fiction tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante. Con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e ...Anticipazioni puntata di oggi Uomini e Donne – Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza: Una Nuova Svolta Dopo l’annuncio della separazione nelle scorse puntate, emergono dettagli intriganti sulla ...