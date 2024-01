Antiabortisti a Parigi interrotti dal movimento Femen che grida a gran voce | “L’aborto è un diritto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Anche quest’anno si è svolta la manifestazione Pro Vita per le strade della capitale francese. Aglivanno contro l’approvazione della legge che prevede la regolamentazione delle norme in materia di fine vita. A interromperli ci hanno pensato le: ilfemminista che combatte da tempo per tutela e rispetto di tutte le donne.dalle: si alla legge sul fine vita La manifestazione viene organizzata ogni anno in occasione dell’anniversario della legge Veil sull’interruzione volontaria della gravidanza (aborto), approvata il 17 gennaio 1975. Legge che, recentemente, ha anche prorogato le settimane previste per l’interruzione legale di gravidanza, da 12 a 14. Inoltre, in questi ...