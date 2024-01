Annunziata svela il motivo dell’addio alla Rai e sorprende sulla Meloni

Leggi su biccy

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non solo Andrea Bocelli e Willem Dafoe, ieri sera Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha ospitato anche la collega Lucia. Il conduttore ha chiestogiornalista se si fosse pentita di aver lasciato la Rai e più in particolare la sua trasmissione Mezz’ora in più.è stata molto onesta e ha detto che ovviamente le dispiace non essere più al timone del suo programma, ma ha anche aggiunto di non essersi pentita della sua decisione: “Se mi sono pentita di aver lasciato la mia trasmissione? Veramente no. Sai, però che mi dispiace, perché poi ognuno di noi ha un rapporto molto forte con il proprio prodotto e l’azienda. Mafine credo che fosse la scelta giusta e per questo non mi sono pentita“.sull’addioRai: “Se non si è d’accordo con l’editore si ...