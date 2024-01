Angola-Burkina Faso Coppa d’Africa | 23-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sarà uno scontro diretto per il primo posto quello tra, appaiate a 4 punti in testa al gruppo D delladopo due giornate. Gli uomini di Goncalves hanno piegato 3-2 la Mauritania in una gara divertente e risolta dalla doppietta di Gelson con le due reti decisive compresa quella InfoBetting: Scommesse Sportive e