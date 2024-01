Angelina Mango a Sanremo 2024 con La Noia | testo e significato canzone | chi è | fidanzato | genitori | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 gennaio 2024), figlia d’arte, è uno dei volti e delle voci più promettenti della musica italiana. Arrivata ad un soffio dalla vittoria di Amici 22, i suoi singoli stanno letteralmente dominando le classifiche. Prima con “Ci pensiamo domani” e ora con “Che te lo dico a fa”, brani passati in lungo e in largo dalle radio. E adesso l’avventura a, chi è la cantante: tutto sull’artista – (ilcorrieredellacitta.com)Per lei sta infatti per arrivare la possibile e definitiva consacrazione nel mondo della musica: il Festival, si sa, rappresenta un palcoscenico unico, in grado di regalare una visibilità senza eguali. Chi è allora? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la sua! Chi è ...