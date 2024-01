Andreea Rabciuc | trovati dopo 2 anni i resti della 27enne Il fidanzato è indagato per omicidio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ci sono importanti novità sul caso di, ladi origine romena scomparsa duefa a Montecarotto, in provincia di Ancona: in seguito al ritrovamento di un cadavere che sembrerebbe essere proprio quellogiovane, al suo compagno, Simone G, è stata contestata l’accusa divolontario. Si aggreverebbe quindi la posizione dell’uomo, giàdalla Procura di Ancona per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Nel frattempo il suo legale, l’avvocato Emanuele Giuliani, fa sapere che Gsi dichiara innocente: “Simone è sotto shock. Sperava in un esito diverso e si proclama estraneo ai fatti, come del resto ha sempre sostenuto” ha detto ad ANSA. Giuliani ha partecipato ai rilevamenti ...

