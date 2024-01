Andreea Rabciuc | si aggrava la posizione del fidanzato Tutti i punti da chiarire

(Di lunedì 22 gennaio 2024) a partire dalla causa del decesso «Datemi la certezza che è lei, ditemi come è stata uccisa», sono queste le parole della madre diappena giunta nei pressi del casolare nelle campagne di Castelplanio (Ancona), dove sono stati rinvenuti i resti umani che per gli inquirenti apparterrebbero proprio alla giovane 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 dopo una serata trascorsa con amici e un litigio con il. Sarà solo l’esame del DNA a dare la certezza definitiva sull’identità del corpo rinvenuto, ma gli inquirenti non avrebbero alcun dubbio sul fatto che sia. Questo ritrovamento mette in unadifferente ildella giovane. Fino al momento del ritrovamento, Simone Gresti era l’unico indagato, ma solo per sequestro di persona e spaccio di ...

