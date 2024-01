“Andavo a 39 all’ora” Sergio | multato e mazziato ma sentirà gli uccellini

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È lui il simbolo della nuova guerra agli automobilisti.Baldazzi, orefice bolognese, classica cadenza emiliana e il triste primato di essere il primo cittadino ad essere statodalla municipale per aver superato il limite dei 30 km/h ormai obbligatorio in gran parte della città. Bologna a 30Le regole sono regole, per quanto assurde, e questo Baldazzi lo sa. Sa anche che tra Matteo Lepore, sindaco Pd, e Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, è in corso un braccio di ferro che – con una direttiva apposita – potrebbe portare a rivedere la “rivoluzione” messa in campo dai dem. Però è sconcertato, l’orefice. Perché una cosa è beccarsi una multa andando “a 100per trovar la bimba mia”. Un’altra è vedersi staccare un verbale muovendosi a 39 km/h, roba che le biciclette ti sfrecciano ...