Ancora guai per Chiara Ferragni L' influencer è indagata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è attualmente oggetto di un'indagine penale a Milano, dove è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata. Questa situazione non riguarda solo il controverso pandoro Pink Christmas della Balocco, ma si estendealle questioni legate alledidella Dolci Preziosi e alla. L'ufficio del procuratore di Milano ha presentato un atto lo scorso giovedì, sollevando un conflitto di competenza tra i pubblici ministeri sull'inchiesta relativa al dolce natalizio prodotto dalla casa dolciaria in provincia di Cuneo. Ora spetta al procuratore generale della Cassazione prendere una decisione in merito al conflitto. La notadeve rispondere a tre episodi specifici, tutti relativi a ...

Sembra non esserci tregua per Chiara Ferragni . I guai sono iniziati con la multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta riguardo al ... (metropolitanmagazine)

La Ferragni è stata ufficialmente iscritta nel registro degli indagati per le uova di Pasqua e per la bambola Trudi ...L'imprenditrice digitale risulta indagata con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per il cosiddetto "Pandoro-gate", ma anche per la vicenda delle uova pasquali di Dolci Preziosi e per la bambola T ...