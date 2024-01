Anche nel 2024 la musica per il Pd non cambia L' effetto Schlein è un flop

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Altro segno meno per il Partito democratico nell'ultimo sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Nell'edizione del 22 gennaio del telegiornale è Fratelli d'Italia a restare saldamento al primo posto tra i partiti italiani, con un 28,8% complessivo negli orientamenti di voto, un -0,2% rispetto alla scorsa settimana. Ma il Pd resta ad una distanza siderale, anzi perde leggermente terreno: Ellye i suoi calano dello 0,3% fino al 19,1%, segno che le battaglia combattute in queste prime tre settimane delnon stanno portando frutti e la tanto insperata svolta per riavvicinare Giorgia Meloni. Stabile sul terzo gradino del podio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non subisce scossoni e si attesta al 16,1%. Segno menoper la Lega, che passa dall'8.8% all'8,5% (-0,3%). In ...