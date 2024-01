Amici | il gesto e le parole della Celentano rivolte a Giovanni e Nicholas

(Di lunedì 22 gennaio 2024), ecco cosa è emerso dal daytime andato in onda lunedì 22 gennaio su Canale 5. Laincontra, la nuova puntata del daytime si è aperta sulla gara “Premio: Workshop Aterballetto” che Dustin,e Gaia hanno affrontato nel corsopuntata andata in onda ieri, domenica 21 gennaio su Canale 5. Dopo le tre performance, i ballerini hanno raggiunto il centro per scoprire l’esito. Gli allievi sono stati giudicati dalla direttricecompagnia Sveva Berti rivela: “Mi ha colpito più Dustin ”. “Vinci tu Dustin” conclude Maria De Filippi. Leggi anche –> Mew dopo l’addio adrompe il silenzio: la cantante rivela un retroscena (VIDEO) Ecco cosa è emerso nel corso del daytime… Alessandraha ...

Amici 23, spoiler nuova registrazione: anche questa puntata che vedremo in onda domenica pomeriggio è stata segnata dai litigi in studio. Questa ... (blogtivvu)

Come nelle scorse edizioni di Amici , anche in quest’ultima sono sbocciati degli amori tra i banchi. Recentemente a finire nel mirino del ... (dailynews24)

Se sia stato unvolontario oppure no, non si sa, quel che è certo è che l'area, realizzata di recente, che consente aglia quattro zampe di correre e giocare liberamente, dovrà essere ...Che li conduca o meno alla vittoria " parola che li porta a fare unscaramantico, "siamo ... abbiamo partecipato a un provino per( era il 2015 , ndr). Ricordiamo le sue parole di allora: "...Finalmente la cantante di Vivo rompe il silenzio e spiega qual è il motivo per cui lei e Matthew hanno lasciato la Scuola ...La puntata di domenica 21 gennaio è stata all’insegna degli accesi litigi tra professori che hanno oscurato le esibizioni degli allievi. Giudici aggiunte per il Canto una Francesca Michielin “in passe ...