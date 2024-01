Amici 23 | Mew rompe il silenzio | “Ecco perché ho abbandonato la Scuola”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Sono passate due settimane da quando Mew e Matthew hanno deciso di lasciare ladi. Una decisione inaspettata che ha fatto molto discutere, soprattutto per la mancanza di spiegazioni. Le ipotesi sul loro abbandono, infatti, hanno iniziato a circolare senza freni. C’è chi diceva che Mew fosse incinta (ricordiamo che lei e Matthew hanno una relazione), chi sosteneva che i due ragazzi avessero litigato con la produzione e chi pensava fosse un folle gesto d’amore. A quanto pare non era nulla di tutto ciò. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram Mew ha voluto ...