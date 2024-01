Amici 23 | Mew perchè ha lasciato il programma | La depressione è tornata nel momento più bello della mia vita

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Mew dopo circa due settimane ha rotto il silenzio sui motivi che l'hanno spinta a lasciare23 insieme a Matthew di L'uscita improvvisa di Mew e Matthew dalla scuola di23 haspazio ad una serie di ipotesi, anche le più fantasiose. La freddezza con cui Maria De Filippi aveva rivelato al pubblico la decisione dei due cantanti era apparsa sospetta, oggi Mew ha deciso di rompere il silenzio svelando le cause che l'hanno spinta ad abbandonare il talent show. Mew rompe il silenzio su23 In un lungo video pubblicato su Instagram la cantante, una delle favorite alla vittoria di23, ha spiegato che, purtroppo, ladi cui soffre è: "Proprio nelpiù …

...giorni ed è per questo che ho deciso di fare questo video dove non darò spiegazioni ma preferirei condividere una scelta difficile che ho fatto' ha dettoin apertura di video. 'Entrare ad...La decisione die Matthew di lasciare '' non è stata facile ma ad oggi, grazie a questo video, risulta più comprensibile. Finalmente è stata così fata un po' di chiarezza sull'uscita ...Da quando Matthew e Mew hanno lasciato Amici non si fa che parlare di loro e dei motivi che avrebbero spinto i due ragazzi ad abbandonare il programma a un passo dal… Leggi ...Mew è tornata sui social è ha spiegato perché ha abbandonato "Amici 2023". L'uscita improvvisa della cantante insieme a Matthew, qualche settimana fa, aveva colto tutti di sorpresa e sollevato una ...