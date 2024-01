Amadeus e Affari Tuoi conquistano un’anziana e la foto diventa virale | ecco la torta “perfetta”

Tutti in piedi per Leonidas , giovanissimo concorrente di Affari tuoi . "Letteralmente entro- spacco - esco -ciao", commenta ironicamente su X, l'ex ... (liberoquotidiano)

I concorrenti dituoi , sintetizza brutalmente e ironicamente un telespettatore del quiz dell' access prime time di Rai condotto da, si dividono in due tipi: 'Nel 2014 ho avuto le emorroidi , scelgo il ...... meccanico di Porto Recanati, nella puntata diTuoi andata in onda venerdì 19 gennaio. ... Antonio in lacrime per l'emozione abbracciacosì come sua moglie. La coppia torna a Porto ...Dopo oltre 20 puntate ad aspettare il suo turno la “pacchista” del Trentino Alto-Adige ha preso parte al gioco e ha vinto in un finale thriller: cos'è successo ...Il portorecanatese, con la moglie vicino, rifiuta l’offerta, si tiene il pacco 14 ed evita di tornare a casa a mani vuote ...