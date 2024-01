Alunno affetto da SMA | parla il Garante dei Disabili

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ricevo e pubblico il comunicato stampa ildeiAvv. Paolo Colombo E? accaduto nella sede Vittorio Emanuele del IV istituto comprensivo Pergolesi di Pozzuoli. Dove 180 famiglie si sono mobilitate contro la discriminazione che colpisce i due bambini, Lorenzo, in particolare. Il piccolo e? in prima elementare, ama stare in classe con gli Il Blog di Giò.

Il piccolo èda Sma, una malattia neuromuscolare rara che comporta una sovrapproduzione di ...della gita se non ci sarà un bus con l'apposito scivolo che consenta la partecipazione di un...... in provincia di Napoli, hanno deciso di far assentare i propri figli in segno di protesta per la situazione di Lorenzo, un bambino di 6 annida Sma (atrofia muscolare spinale), una malattia ...Sarà risolto tutto mercoledì 24, almeno così si spera. Per solidarietà con Lorenzo, il bambino di 6 anni affetto da Sma che necessita di assistenza per poter frequentare le lezioni, 180 alunni hanno m ...POZZUOLI – “Presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere che sia fatta chiarezza sulla vicenda sconcertante del piccolo Lorenzo, bambino di 6 anni di Pozzuoli affetto da Sma ... dei genitori ...