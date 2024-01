Almanacco del 22-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)del giorno lunedì 22 gennaio andiamo a iniziare una nuova settimana ci facciamo coraggio ci teniamo in forza e va bene siamo qui oggi Buongiorno buona Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo noi Vincenzo deriva dal latino vince vincente o colui che vince Certamente Il proverbio dice il luna nuova tre giorni in prova i nati di oggi Antonio Gramsci in George Byron Placido Domingo noi facciamo gli auguri ai nostri Nati Oggi E allora andiamo Roger se permetti è solo se veramente tu a salutare Filomena Giorgio Stefania Mirko Nicola buona giornata anche a Loredana e raccontiamo tanto dobbiamo anche Filippo lo salutiamo Viviana Buona giornata che inizia anche una settimana di tournée teatrali è mica sono a stiamo stiamo così Buon compleanno invece alla nostra Rossella andiamo a salutare anche Paola Gabriele buon compleanno ...