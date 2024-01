Allegri | «Sorpasso Inter? Siamo contenti ma serve stare attenti!»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La Juventus ha momentaneamente sorpassato in classifica l’, che ha una partita in meno. Ecco cosa ne pensa Massimilianodopo la vittoria sul Lecce. ATTENZIONE – Massimilianoè soddisfatto della vittoria della Juventus al Via del Mare di Lecce. Dopo aver superato di un punto l’, l’allenatore bianconero dichiara: «Il primo posto?anche se abbiamo una partita in meno.lì con l’, che è una squadra molto forte, è la favorita dello scudetto. Noi, chepartiti con l’obiettivo del quarto posto all’ultima giornata, in questo momento diciamo che le cose stanno andando bene. Però siccome nel calcio bisognamolto attenti dobbiamo continuare a lavorare, avere questo ...

Vlahovic stende il Lecce: Juventus sorpassa l'Inter Operazione completata: Juventus in testa alla classifica di Serie A dopo il 3-0 sul campo del Lecce.