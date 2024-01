Allegri | «Classifica Juventus non più comoda | Inter partita in meno»

(Di lunedì 22 gennaio 2024)non vuole ammettere che per laci sia soltanto da lottare con l’per vincere la Serie A.vistato durante La Domenica Sportiva su Rai 2, l’allenatore bianconero dà più valore al suo successo di stasera a Lecce. L’ASTERISCO – Massimilianonon vede questo +1 dellacome definitivo: «Non è la situazione dipiù, l’ha unaine per noi era importante vincere stasera. Nel primo tempo il Lecce ha fatto una buonae ci ha creato due situazioni pericolose, mentre noi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Poi nel secondo tempo sono calati e abbiamo portato a casa tre punti ...

(Adnkronos) – La Juventus vince in extremis 2-1 sul campo del Monza nel match valido come anticipo della 14esima giornata della Serie A 2023-2024. ... (giornaledellumbria)

ancora Gatti e ancora in vetta alla classifica . La Juve ci prende gusto e condanna il Napoli di Mazzarri alla seconda sconfitta consecutiva in ... (ilmessaggero)

Un tris per il primato in classifica , la Juve torna in vetta dopo 3 anni e mezzo (aspettando il recupero dell?Inter) trascinata da un Vlahovic ... (ilmessaggero)

Locatelli e il primato in. Lecce - Juventus: parla. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN l'allenatore della Juventus Massimiliano: C'è stato un momento ..."Primo posto inNella nostra testa dobbiamo avere questo, ovvero rendere possibili le cose impossibili. ... Così Massimiliano, intervistato da Dazn nel dopopartita di Lecce - Juventus.La Juventus vince contro il Lecce e si posiziona momentaneamente al primo posto in classifica. I bianconeri espugnano il ... sfida valida per la 21esima giornata di Serie A. Gli uomini di Allegri, ...L'Inter si prepara alla finale di Supercoppa contro il Napoli e per questo salterà il turno di campionato che potrebbe permettere alla Juventus di prendersi momentaneamente la vetta ...