Allegri a 300 vittorie in A | la Juventus è pronta per lo scudetto | che pressione sull'Inter!

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Doppia, tripla, quadrupla missione compiuta per la Juve: vittoria robusta con 3 gol a Lecce, sorpasso all’Inter, primo posto in classifica...

... lepri, guardie, ladri e cavalli con o senza paraocchi piazza la vittoria numeroin Serie A , ... Yildiz silenziato, Miretti sbaglia tuttotorna a Lecce: l'anno scorso, in piena emergenza ...La Juventus batte il Lecce al Via del Mare e regala un traguardo speciale al suo allenatore Massimiliano. L'allenatore infatti si gode la vittoria numeroin Serie A ed è sempre più terzo nella speciale classifica. Il secondo gradino del podio è ad un passo: Nereo Rocco (Milan, Fiorentina, ...È un Massimiliano Allegri da record. Il tecnico della Juventus col 3-0 rifilato al Lecce ha vinto 300 partite da allenatore in Serie A: ...Doppia, tripla, quadrupla missione compiuta per la Juve: vittoria robusta con 3 gol a Lecce, sorpasso all’Inter, primo posto in classifica e doppietta di Dusan Vlahovic. Domani, quando la squadra di S ...