All' Auditorium San Fedele di Milano c' è un padre gesuita che fa suonare l' elettronica

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Don Antonio Pileggi, è il sacerdote appassionato di musica(ma non solo) che da più di dieci anni porta gli artisti più interessanti nella rassegna stagionale Inner Spaces

Nessun posto è come casa e lo sa bene Max Gazzè , che ha scelto la sua città per concludere il tour invernale nei teatri d’Italia. Nella suggestiva ... (metropolitanmagazine)

Queen At The Opera, 4 date a Roma per lo straordinario show rock-sinfonico sulle musiche dei Queen 30 musicisti, un meraviglioso tributo ai Queen ... (romadailynews)

Partenza in grande per il ritorno dal vivo di Daniele Silvestri che, a pochi giorni dall’atteso debutto del suo nuovo live Il Cantastorie Recidivo , ... (funweek)

I dettagli eroici di questa vicenda sono stati raccontatidella Tecnica a Roma alla proiezione in anteprima di 'Storie della Shoah in Italia. I Giusti'. Alla proiezione del ...Perugia, 22 gen. 024 - Sarà presentato a Perugia,di San Francesco al Prato, giovedì 25 gennaio alle ore 15, "ACTYOU, il cambiamento è nelle nostre mani", iniziativa della Regione Umbria, Assessorato alla tutela e valorizzazione ...All’Auditorium Marillac di Napoli, venerdì 26 gennaio alle 21, approda il “Diario di Adamo ed Eva”, l’esilarante e romantico capolavoro di Mark Twain, protagonisti Corinne Clery e Francesco Branchetti ...Il documento di programmazione che prevede investimenti in tre anni di 2.7 milioni è stato siglato nell’Auditorium Palazzo Silone L’Aquila. “Sono onorato e ringrazio quanti hanno lavorato per arrivare ...