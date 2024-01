Alla guida ubriachi per le strade di Cerveteri | denunciati

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 gennaio 2024), 22 gennaio 2024– Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno effettuato un’intensa attività di controllo del territorio nei Comuni del litorale nord della Provincia di Roma, finalizzata da un lato a contrastare i fenomeni di criminalità e degrado diffusi, dall’altro a prevenire i reati predatori, in particolare nel territorio del Comune di, specificamente nelle Località di Cerenova e Campo di Mare. In particolare, massimo impulso è stato fornito ai controlli su strada, nel corso dei quali i Carabinieri della Sezione Radiomobile e quelli delle Stazioni die Campo di Mare hanno denunciato a piede libero due soggetti che,delle rispettive autovetture, all’esito di doppia rilevazione con l’etilometro sono risultati in possesso di un ...