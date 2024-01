Alla guida dei trattori tornano i forconi E sfidano sia Meloni che Coldiretti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Duecentoa Bologna, qualche decina a Viterbo, altrettanti nelle altre città in cui hanno deciso di sfilare. Anche in Italia gli agricoltori bloccano il traffico in segno di protesta contro governo e Europa. E il loro capo è una vecchia conoscenza della galassia populista. Salvini soffia sul fuoco