Alfa Romeo | Tributo Italiano d' eccellenza | una serie speciale per tutta la gamma

... che ha completato il giro veloce in 7:45.59 : per darvi un riferimento, la Ferrari F430 ha fermato il cronometro a 7:55, la Mercedes SL 65 AMG Black Series in 7:51, mentre l'Stelvio ...Imbattersi in una limousine dai contorni quanto mai dubbi in California non è cosa così rara. È probabilmente questo il caso di una insospettabileStelvio del 2020 che ha subito una trasformazione che in pochi si sarebbero aspettati, specialmente gli alfisti più incalliti. Il SUV di Segmento D del Biscione, basato sulla raffinata ...L'unico modo per zittire tutti è vincere. E' la storia di Alfa, in breve. Tra alti e bassi, tra bullismo e la voglia di farcela. Per il giovane cantautore, Sanremo sarà «un banco di prova». Arriva al ...Manca un mese esatto all'inizio dei test invernali di F1 in Bahrain! Quanto sono affidabili questi test Sono rappresentativi se si considera un'intera stagione Per fare un confronto, guardiamo alla ...