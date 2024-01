Alexa a pagamento? La novità di Amazon | cosa cambia

I dipendenti Amazon citati nel rapporto infatti affermano che questa 'nuova'' è efficace nelle conversazioni ma fornirebbe risposte estremamente lunghe e spesso imprecise , ed avrebbe anche ...Amazon sta sviluppando una versione adi, secondo quanto rivelato da Business Insider . Tuttavia, all'interno dell'azienda, le opinioni divergenti sul progetto potrebbero portare a ...L’abbonamento per usare Alexa Amazon ha già coinvolto alcune migliaia di utenti per testare Alexa Plus, il servizio a pagamento che dovrebbe migliorare le prestazioni dell’assistente intelligente.Amazon sta cercando di lanciare un abbonamento a pagamento per l'accesso alla nuova Alexa Plus già da quest'estate ...