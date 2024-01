Alcaraz-Zverev in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Australian Open 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Carlosse la vedrà contro Alexanderneidi finale degli(cemento outdoor). Percorso netto per il tennista spagnolo, che ad eccezione del secondo turno contro Sonego ha sempre passeggiato: eloquenti i successi ai danni di Shang (seppur acciaccato) e Kecmanovic, che ha potuto ben poco contro Carlitos. Il prossimo avversario dell’ex numero uno al mondo sarà il tedesco, uscito indenne da due battaglie finite al super tie-break del quinto set contro Klein e Norrie.è sotto 3-4 nei precedenti ma scenderà in campo con i favori del pronostico. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 23 gennaio sulla Rod ...

Fine dei giochi. Carlos Alcaraz , battendo con un doppio 6-4 6-4 Daniil Medvedev alle Atp Finals 2023 , si qualifica come primo per le semifinali e ... (sportface)

Fine dei giochi. Carlos Alcaraz , battendo con un doppio 6-4 6-4 Daniil Medvedev alle Atp Finals 2023 , si qualifica come primo per le semifinali e ... (sportface)

... 7 - 6, 5 - 7, 6 - 1 Carlos(2) vs Miomir Kecmanovic 6 - 4, 6 - 4, 6 - 0 Hubert Hurkacz (9) vs Arthur Cazaux 7 - 6, 7 - 6, 6 - 4 Alexander(6) vs Cameron Norrie (19) 7 - 5, 3 - 6, 6 -...... 6 - 5 nel quinto set 10.10 - Sulla Margaret Court Arena, Norrie esono 5 - 5 nel quinto set 09.55 - SET. Sulla Rod Laver Arena Carlosvince il primo set 6 - 4 contro ...Giunto per la prima volta agli ottavi di finale agli Australian Open, Carlos Alcaraz (ATP 2) ha superato agevolmente anche lo stadio dei quarti. Poco ha infatti potuto alla Rod Lever Arena il serbo Mi ...El español Carlos Alcaraz (2) se reconcilió con su mejor versión para superar al serbio Miomir Kecmanovic en la cuarta ronda del Abierto de Australia, por 6-4, 6-4 y 6-0 (una hora y 49 minutos), y se ...