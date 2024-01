Al via i mutui agevolati per le famiglie numerose Attenzione al conguaglio Imu di febbraio

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2024 una molto importante riguarda i, ai quali potranno accedere le. È stata, inoltre, prorogata la possibilità per i Comuni di aggiornare le aliquote Imu: alcuni contribuenti saranno chiamati ad effettuare un versamento extra adella tassa relativa al periodo d’imposta 2023 nel corso del mese di. Per quanto riguarda l’Imu è possibile, comunque, che i contribuenti possano ricevere, in alcuni casi, un rimborso. Ma in questo caso è bene precisare che non arriverebbe in automatico, ma spetterà al singolo cittadino fare un’esplicita richiesta. Ma cerchiamo di capire quali sono le novità introdotte dal 2024 in campo immobiliare.per le ...