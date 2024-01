Ai Domiciliari | ma Tenta Due Furti in Gioiellerie Diverse

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pescara - Un cittadino di 35 anni, residente a Montesilvano, è stato arrestato dalla polizia dopo averto due, uno in una gioielleria del centro di Pescara e l'altro in un negozio in periferia. Il primotivo è avvenuto in una gioielleria del centro, dove il sospettato, fingendo interesse per l'acquisto di un bracciale, ha cercato di rubare un astuccio contenente 10 bracciali in acciaio dal valore di circa 300 euro. La dipendente della gioielleria ha prontamente reagito, impedendo al ladro di fuggire con la reva. Nonostante la concitazione, il malvivente è riuscito a sfuggire, ma ha perso il bottino neltivo. Successivamente, il 35enne ha provato a forzare la saracinesca di un negozio in periferia, ma il proprietario, accortosi dell'azione criminale, ha chiamato la polizia. La ...