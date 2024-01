Agropoli | marito e moglie trovati morti nella loro abitazione

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024sono statiad, in provincia di Salerno. Vincenzo Carnicelli, pizzaiolo, aveva 63 anni, mentre Annalisa Rizzo, 43 anni, era impiegata in banca. I carabinieri indagano sul caso. Non si esclude alcuna ipotesi, ma, al momento, la più battuta dagli investigatori è quella dell’omicidio-suicidio. In casa, in via Donizetti, c’era la figlia di 13 anni che però, a quanto si apprende, stava dormendo. A far scattare l’allarme è stata la mamma della donna che si è rivolta ai carabinieri perché la figlia non rispondeva alle telefonate. La coppia era molto notacomunità agropolese. I vicini di casa hanno riferito ai carabinieri ...