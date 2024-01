Agropoli | marito e moglie trovati morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio La figlia 13enne dormiva in camera

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sono stati trovartiall’interno della loro abitazione ad, in provincia di Salerno: Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo erano, lui di 63 anni e lei di 43. Al momento non si esclude nessunama la pista più accreditata sarebbe quella dell’. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, pizzaiolo 63enne, avrebbe ucciso a coltellate la, impiegata di banca, nell’abitazione di via Doninzetti ad, e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. In, c’era ladi 13 anni che però, a quanto si apprende, stava dormendo. A chiamare i soccorsi è stata la madre della donna che non riusciva a mettersi in contatto con la ...

L'ipotesi, secondo le prime ricostruzioni, è che il marito abbia ucciso la moglie e poi si sia tolto la vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli che stanno indagando sulla tragedia.