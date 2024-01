Agropoli | marito e moglie trovati morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio | in casa anche la figlia 13enne che dormiva

e moglie sono stati trovati morti nella loro casa ad, in provincia di Salerno. Le vittime sono Vincenzo Carnicelli, 63 anni, e Annalisa Rizzo, 43 anni. Stando alle prime ricostruzioni, ...13.37- moglie morti, omicidio - suicidioe moglie sono stati trovati morti in un'abitazione di,nel Salernitano. Si tratterebbe di un caso di omicidio - suicidio. L'uomo,un pizzaiolo di 63 anni, avrebbe ucciso a coltellate la ...Marito e moglie sono stati trovati morti nel proprio appartamento in via Gaetano Donizetti ad Agropoli, in provincia di Salerno. La figlia, 13 anni, dormiva in cameretta. Lui, 63 anni, pizzaiolo, si ...Marito e moglie sono stati trovati morti in un'abitazione di Agropoli, in provincia di Salerno. Le vittime hanno 63 e 43 anni. Indagano i Carabinieri della compagnia di Agropoli, in attesa del medico ...