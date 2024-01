Agropoli | marito e moglie trovati morti in casa | ipotesi femminicidio-suicidio La figlia 13enne dormiva

(Di lunedì 22 gennaio 2024)sono statinella loroad, in provincia di Salerno. Le vittime sono Vincenzo Carnicelli, 63 anni, e Annalisa Rizzo, 43 anni. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ucciso laa coltellate e si sarebbe poi tolto la vita con la stessa arma. In, al momento dell’omicidio-, c’era anche ladi 13 anni, che però stava dormendo. A far scattare l’allarme sono stati i vicini, che hanno sentito alcune urla provenire dall’abitazione della coppia. Poi la madre di Annaliso Rizzo ha chiamato i carabinieri dopo che lanon rispondeva alle sue telefonate. Vincenzo Carnicelli era un pizzaiolo, mentre lalavorava ...

