Agropoli | marito e moglie morti in casa | ipotesi omicidio suicidio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosono stati trovatiin un’abitazione di, in provincia di Salerno. Le vittime hanno 63 anni, l’uomo, e 43 la donna. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso. Non si esclude nessuna: tra le piste quella che possa trattarsi di un. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una lite furiosa, urla sentite anche dai vicini. Poi la tragedia. E' accaduta questa mattina addove, in via Gaetano Donizetti, sono state trovate due persone senza vita. Si tratta die moglie, lui pizzaiolo, lei impiegata di banca. Si pensa ad un omicidio - suicidio. Poco prima ...... i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, hanno arrestato, in ... il programma 12 Gennaio Attualità Torino, morta donna accoltellata dal12 Gennaio ...AGROPOLI. Marito e moglie sono stati trovati morti nel proprio appartamento in via Gaetano Donizetti ad Agropoli, in provincia di Salerno. Lui pizzaiolo, lei impiegata di banca, italiani. I vicini di ...Tragedia questa mattina ad Agropoli in via Gaetano Donizetti. Due persone sono morte, probabilmente, a seguito di una lite, poco dopo le 8. Si tratta di marito e moglie, lui pizzaiolo, lei impiegata ...