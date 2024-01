Agguato a Poggioreale | spari in casa di Raffaele Cinque | forse ucciso per uno sgarro

Squadra Mobile che poche ore dopo l'ha fatto irruzione in un appartamento didove erano presenti esponenti del gruppo Marigliano, sospettati di essere gli autori del raid. Nell'...... nel quartiere di, non doveva avere scampo. Gli agenti del commissariato di ... O come l'ai danni del 18enne Giuseppe Nicola Moffa , ferito nella zona delle Case Nuove in un raid nel ...Per sfuggire ai killer che erano entrati in casa, si lancia dal balcone e muore. Non c’è stato scampo per Raffaele Cinque, il cinquantenne trovato senza vita a Napoli in via ...Squadra Mobile che poche ore dopo l’agguato ha fatto irruzione in un appartamento di Poggioreale dove erano presenti esponenti del gruppo Marigliano, sospettati di essere gli autori del raid.