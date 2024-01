Adesso sono nei guai | ecco chi è terrorizzato da Jannik Sinner e lo confessa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Un dato incontrovertibile testimonia la sicurezza con cuista veleggiando agli Open d'Australia: rispetto ai tre top player che lo sopravanzano in classifica (Djokovic, Medvedev e Alcaraz), fila come Luna Rossa: ha vinto quattro partite affondando gli avversari - Van de Zandschulp, De Jong, Baez e Khachanov - senza cedere un set. È nei quarti di nobiltà di uno Slam con un percorso netto (12 a 0, appunto) che, prima di lui, era riuscito soltanto a Gianni Cucelli, Beppe Merlo e Corrado Barazzutti. La naturalezza con la quale vince anche quando il servizio non funziona è disarmante: contro il russo Khachanov, numero 15 del mondo, il nostro amatissimo rosso di San Candido ha giocato una partita normale sino alla fine della seconda frazione, poi ha acceso il turbo senza essere aiutato dalle prime palle (54% in campo, ma spesso sotto il 50%) e ...