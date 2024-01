Addio Rombo di Tuono | è morto Gigi Riva

Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato ieri. Aveva 79 anni Gigi Riva è morto. Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un ...CAGLIARI - Il mondo del calcio è in lutto: intorno alle 19.30 di oggi è morto a 79 anni Gigi Riva, dopo due giorni di ricovero nel reparto di Cardiologia dell'ospedale San Michele di Cagliari. La ...Classe 1944, nativo di Leggiuno, comune del Varesotto con meno di quattromila anime, «Rombo di tuono», come lo soprannominò Gianni Brera, ha sempre preferito i fatti alle chiacchiere, trascinando a ..."Bandiera", sì, ma sarebbe riduttivo: Riva era l'immagine del calcio italiano, il suo più grande bomber con la maglia azzurra. Ha fatto la storia rimanendo sempre quel bambino, orfano di padre e di ...