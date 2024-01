Addio Gigi Riva | il calcio italiano piange il suo re | il drammatico annuncio

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’Italiauno dei suoi più gloriosi miti calcistici.è morto, infatti, all’età di 79 anni. Simbolo di un intero Paese e di una regione come la Sardegna, restò nella storia per lo scudetto vinto con la maglia del Cagliari nel 1970, il primo e unico nella storia del club isolano. Ma la sua leggenda è anche legata alla Nazionale italiana, per la quale detiene ancora uno storico record: nessuno ha mai eguagliato, negli ann, la sua media realizzativa: 35 reti in 42 partite. Nel pomeriggio del 22 gennaio,era stato ricoverato in ospedale per un intervento al cuore. L’ex attaccante aveva accusato un malore nella sua abitazione situata nel quartiere di San Benedetto a Cagliari. Un problema di salute subito apparso molto serio, tanto da richiedere l’immediato intervento dei sanitari ...