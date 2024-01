Addio Giggi Riva

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sì,con due g. Magari a Leggiuno, vicino a Varese, doveera nato nel 1944, di g ne mettono una soltanto, ma i sardi raddoppiano molte consonanti, specialmente se si rivolgono ai conterranei. Eera più sardo dei sardi perché lui non lo era per caso, come chi nasce nell’isola, lui era sardo perché decise di esserlo. Quando, a 19 anni, approdò al Cagliari, non era convinto di voler restare, sperava di poter tornare in continente, magari all’Inter o al Bologna, le squadre in quel periodo in testa alla classifica. Gli bastò poco per capire chi erano i sardi, che mondo umano, amichevole era quello in cui era capitato. E non volle mai accettare le sostanziose offerte della Juventus e di altri squadroni. Cagliari, la Sardegna tutta sentì che era casa sua. Lo conoscevo, abitava a poche decine di metri da casa mia. Avevamo amici ...