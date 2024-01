Addio al mito Gigi Riva

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il mondo del calcio daaldi, scomparso all’età di 79 anni in seguito al peggioramento delle condizioni di salute causate da un malore che lo aveva costretto al ricovero nella sua Cagliari. Soprannominato Rombo di Tuono, ha legato prevalentemente la sua carriera proprio ai sardi, con cui vinse lo storico scudetto del 1970 e di cui era attualmente presidente onorario. : LA CARRIERA Nato a Leggiuno, in provincia di Varese,ha trascorso tutta la sua carriera da giocatore nel Cagliari, al quale regalo’ il primo ed unico scudetto della sua storia nella stagione 1969/1970, e del quale fu il miglior marcatore con 164 reti. Con la maglia della Nazionale è stato vice’campione del Mondo nel 1970 e Campione d’Europa nel 1968 a Roma. Con 35 gol in 42 gare detiene il record di ...