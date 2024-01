Accesa lite nella notte tra Stefano Miele e Perla Vatiero | che sbotta | “Domani lo rovino” VIDEO

Si è registrata oggi una nuova puntata di Uomini e Donne . Il daytime condotto come sempre da Maria De Filippi tiene incollati milioni di ... (isaechia)

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne . Siamo in grado di fornirvi, grazie a Lorenzo Pugnaloni, le Anticipazioni di quello che ... (isaechia)

Un uomo di 46 anni è stato ferito probabilmente a seguito di unascoppiata sabato sera, a Vittoria, nei pressi di una palestra in via Generale Cascino. L'uomo avrebbe avuto un'discussione con un trentenne, per il quale è probabile scatti la denuncia. Il ...Nel 1981 infatti Marina Occhiena, la bionda, dopo un'con la bruna Angela, aveva abbandonato il gruppo, ma all'Ariston, nel primo Sanremo di Amadeus, c'è anche lei. Angela Brambati, Angelo ...Arcola, 22 gennaio 2024 - Cercano pistola ma trovano droga e soldi falsi. 23enne arrestato dai carabinieri di Arcola con 250 grammi di hashish. Operazione dei carabinieri della Compagnia di Sarzana. I ...L’ipotesi più accreditata al momento è quella del regolamento di conti. Un testimone infatti ha riferito agli investigatori di aver assistito a un’accesa lite tra il senzatetto e un’altra persona, nel ...