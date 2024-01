A1 | chiusa una notte immissione su D19 diramazione Roma-Sud

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del viadotto San Cesareo 2, dalle ore 22 di mercoledì 24 alle 6 di giovedì 25 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, lo svincolo disullasud D19, verso/Grande Raccordo Anulare. In alternativa, percorrere la A24-Teramo e seguire le indicazioni perest/Gra. (Com/Red/ Dire)

Per un allarme bomba su un’auto è stata chiusa in direzione Francia l’autostrada A10 tra Borghetto e Pietra Ligure, in provincia di Savona. ... (thesocialpost)

... il 25 febbraio), ma c'è stataspaccatura nel centrosinistra. Alessandra Todde è la candidata ... Modenaanche l'intesa per il candidato sindaco di Modena con l'appoggio di Dem, grillini e ...... che era in scadenza a giugno 2024, non sarebbe stato rinnovato dalla dirigenza del club di viale del Fante: la trattativa con lo Spezia è praticamente. Probabile, dunque,risoluzione ...Solitamente tra gennaio e febbraio i tronisti cominciano a chiudere i loro percorsi con una scelta. Secondo le anticipazioni di Uomini e donne, oggi 22 gennaio, sembra che Cristian Forti, finalmente, ...si mette alla ricerca di una casa chiusa, “non tanto per una voglia urgente e irresistibile, quanto, piuttosto, perché si sentiva troppo solo”. È ubriaco quando incontra Ida Ramundo vedova Mancuso, ...