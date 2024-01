A Torino la secessione è per via ospedaliera | ecco cosa sta succedendo al Regina Margherita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Quassù in Piemonte si avvicinano le elezioni regionali, mai come stavolta il vincitore c’è già. Molto della campagna elettorale si sta giocando sulla sanità: liste d’attesa, situazione delle strutture ospedaliere, servizi in crisi per mancanza di personale e risorse. Nel 2023 la sanità ha pesato per il 70,7% del bilancio regionale, cioè per 9,5 mld di euro. Impossibile tacere dei danni del centrodestra, al governo dal 2019, in discreta continuità con i suoi predecessori di centrosinistra. Ora una novità: la “” dell’Ospedale Infantile, appena costituito in azienda autonoma. Ac’è la Città della Salute e della Scienza (CSST), la più grande AziendaUniversitaria (AOU) d’Italia e d’Europa. Raggruppa quattro ospedali: Molinette, Ospedale Infantile ...