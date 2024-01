A Modena per dire basta alla propaganda russa sull’Ucraina

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il 20 gennaio scorso erano trascorsi 695 giorni dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte dell’esercito della Federazione. Un’aggressione che in questi quasi due anni ha visto – letteralmente visto -–sul territorio ucraino bombardamenti, distruzioni sistematiche, città rase al suolo, obiettivi civili (ospedali, scuole, stazioni, teatri…) e infrastrutture (centrali elettriche, dighe, snodi ferroviari, porti ecc.) colpiti indiscriminatamente. E poi fosse comuni, torture, stupri, deportazioni, vilipendio di cadaveri, rapimenti, massacri di civili, di prigionieri, di militari con la sistematica violazione di qualsiasi Convenzione, anche di guerra. Ma del resto Vladimir Putin ha imposto al proprio Paese – che sembra ormai la realizzazione di “1984” di Orwell – di non definire «guerra» l’operazione di «denazificazione» dell’Ucraina. Non fosse una tragedia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-15 Errore al servizio Perugia. 10-15 Invasione Modena. 10-14 Ben Tara trova il mani out del muro. 10-13 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.24 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon ... (oasport)

Un film già visto. La Sir Susa Vim Perugia travolge con un netto 3-0 la Valsa Modena , stavolta in trasferta, come tre settimane fa nei quarti di ... (oasport)

... in provincia di, il cui cadavere è stato trovato dal fratello ieri sotto al letto di una casa della loro famiglia sull'Appennino modenese, ad Acquabona di Pavullo. I carabinieri indagano...Piacenza viene presala gola nel quarto periodo. La resistenza è flebile della Gas Sales e ... Netta nell'anticipo di sabato la vittoria di Perugia che manda ko- senza Rinaldi e Federici ...Finisce 26-12 per Modena, che chiude il girone d’andata al terzo posto in classifica con 42 punti, dietro allo schiacciasassi Romagna (52 punti conquistati sui 55 disponibili) e Bologna (43). Il ...Presidente: Alberto Morini Via Trattati Comunitari Europei 7- Bologna Telefono: 051/442588 - 441911 Email: [email protected] ...