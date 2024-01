A Maignan urla 12 volte “negro di me***” | beccato il primo dei tifosi razzisti dell’Udinese VIDEO

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 È stato individuato iltifosoresponsabile degli insultial portiere del Milan Mikedurante la partita di sabato sera a Udine, che ha portato alla sospensione della gara per 5? neltempo dopo le proteste dello stesso giocatore rossonero, che ha abbandonato la porta. Questo è stato possibile anche grazie a uno deipostati sui social daidella squadra friulana durante dopo la fine del match. Ha ripetuto per 12di m…”. Si tratta di un uomo di 46 anni della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell’ordine e nei cui confronti il questore Alfredo D’Agostino ha emesso un Daspo della durata di 5 anni. È stato ...

