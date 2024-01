A Caivano sequestrate quattro aziende per gestione illecita dei rifiuti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiControlli e sanzioni per oltre 50 mila euro a seguito dei controlli del territorio didisposti dal comandante della Polizia della Città Metropolitana di Napoli. I funzionari e gli agenti del Corpo hanno messo in campo una task force che ha riguardato, in particolare, attività di polizia ambientale e di polizia stradale. Trenta donne e uomini della Polizia Metropolitana, coadiuvati dalla Polizia Municipale die dall’Asl di competenza, sono impegnati, dalle prime luci dell’alba, in un’azione massiccia diretta a contrastare lo stato di illegalità nel comune a nord di Napoli. Nel settore ambientale, sono stati effettuati controlli presso undici attività produttive, di varia tipologia, tra il centro e la periferia di: autocarrozzerie, autofficine, attività di lavorazione marmo e lavorazione ...