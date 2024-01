36 domande per innamorarsi in 45 minuti Un esperimento riuscito

Leggi su agi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Love is…” scriveva Kim Casali sulle sue famose vignette negli anni ’60. Dopo qualche anno e uno studio psicologico che ha fatto il giro del mondo, quel celebre inizio di frase potrebbe essere completato con “…fare legiuste”. Nel 1997 lo psicologo Arthur Aron - si legge sul New York Times - dimostrò che è possibile far innamorare due sconosciuti in un’ora con un test di 36divise in 3 gruppi, studiati per abbassare un po’ alla volta le difese dell’altra persona. L’amore analizzato in laboratorio Venti anni fa Aron e i suoi colleghi pubblicarono un saggio sul Personality and Social Psychology Bulletin che si intitolava “Experimental Generation of Interpersonal Closeness” (Creazione sperimentale di intimità interpersonale). Volevano scoprire se fosse possibile creare un contesto artificiale, ‘da laboratorio’, in cui due sconosciuti ...