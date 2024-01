2x1000 | Pd primo partito con 8 | 1 milioni | segue FdI con 4 | 8

(Di lunedì 22 gennaio 2024) AGI - IlDemocratico si piazza in testa alla classifica dei partiti a cui i contribuenti hanno deciso di destinare il due per mille della dichiarazione Irpef. Ai dem sono andati, nell'anno fiscale 2023 relativo ai redditi 2022, ben 8.118.192 euro. Al secondo posto, distaccato di circa quattro, si piazza Fratelli d'Italia con 4.807.551 euro. Sul terzo gradino del podio troviamo il Movimento 5 Stelle con 1.853.949 euro. La quarta casella è occupata da Italia Viva, con 1.135.044 euro, che batte di misura la Lega Salvini Premier, quinta con 1.106.828 euro. Azione di Carlo Calenda è quindi sesta con 1.039.313 euro. Fuori dal 'club dei milionari', troviamo Europa Verde con 869.008 euro che vince il derby a sinistra con Sinistra Italiana, ferma a 816.244 euro. Più Europa registra 717.111, centomila euro in più di Forza Italia (618.377 ...

Scelte da quasi ottomila bresciani: hanno incassato oltre 166 mila euro. Al terzo posto un ente per la difesa degli animali, "Uno per tutti, tutti per loro".(Economy Magazine) A esercitare l’opzione sono stati 1.744.913 cittadini, circa trecentomila in più rispetto all’anno prima. Al secondo posto si conferma Fratelli d’Italia, mentre il Movimento 5 ...Solo il 4,2% dei 41,5 milioni di contribuenti hanno espresso la volontà. Il maggiore gettito al Pd, seguito a distanza da Fdi. I contributi dei più ricchi ad Azione. Il ministero dell’Economia e ...