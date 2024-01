28enne di Priverno senza patente alla guida di un’Alfa Mito senza revisione non si ferma all’alt dei Carabinieri a Pescasseroli Bloccato a San Donato Val di Comino | 3mila euro di contravvenzione…

Sceso, il conducente, undi(LT), ammetteva di non essersi fermato all'Alt e i militari comprendevano presto il perché. Difatti era alla guida dell'autovettura senza avere la patente. ...Sceso, il conducente, undi(LT), ammetteva di non essersi fermato all'Alt e i militari comprendevano presto il perché. Difatti era alla guida dell'autovettura senza avere la patente. ...Hanno intercettato così l'auto in fuga. Al volante c'era un 28enne di Priverno (Latina): ha ammesso di non essersi fermato all'Alt perché era alla guida senza avere la patente, che gli era stata ...E' iniziato in Abruzzo e terminato in provincia di Frosinone l'inseguimento di un'auto che non si era fermata all'alt dei carabinieri e ha proseguito la sua corsa a tutta velocità. Alla guida, un 28en ...