Zhang distante ma vicino | il messaggio alla vigilia di Napoli-Inter!

(Di domenica 21 gennaio 2024) Steven, direttamente dCina, ha voluto mandare undi vicinanzasua squadradi-Inter.? Il presidente dell’Inter,, che si trova in Cina ha voluto mandare unsquadra prima della riunione tecnicadi-Inter. A riferirlo il giornalista Franco Vanni. Il patron cinese, direttamente dCina e in videoconferenza, ha fatto i complimenti a Inzaghi esquadra per la finale di Supercoppa raggiunta, facendo loro in bocca al lupo. Nonostante la grande distanza, il numero uno dell’Inter rimaneai suoi e sogna ...

... questo il messaggio forte e chiaro inviato alla squadra dal presidente Stevenalla cena di ... infatti, è che nonostante il passo falso con il Genoa all'ultima, giusto la Juventus ,due ......non essere poi così. Il fondo californiano non è alla sua prima esperienza indiretta con il nostro sistema. ha infatti già concesso un finanziamento da 275 milioni a Suning e agli, ...Domani, in finale di Supercoppa, ci sarà la collisione tra due pianeti distanti anni luce, come evidenziano le statistiche delle semifinali". "Possesso palla del Napoli: 39,6%. Inter, quasi il doppio: ...Il presidente dell'Inter non è presente a Riad ma seguirà la squadra nella semifinale con la Lazio da Nanchino ...