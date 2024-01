Zambia-Tanzania oggi in tv | canale | orario e streaming Coppa d’Africa 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Alle 18:00 di, domenica 21 gennaioscenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti in questa seconda giornata della fase a gironi di. La situazione del girone F vede il Marocco a tre punti, seguito da Congo ea quota 1, con laancora a secco. Vietato sbagliare quindi in questo appuntamento decisivo. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sportitalia (visibile in HD sui canali 60 e 560 del digitale terrestre), oltre che insull’app e il sito dell’emittente. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia nel post gara con la cronaca della partita e gli approfondimenti sui protagonisti dei novanta minuti di gioco. SportFace.