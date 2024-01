WWE | Dietro lo scarso utilizzo di Von Wagner una possibile assenza di piani creativi precisi

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ultimamente Vonsembra essere un po’ sparito dai radar NXT o comunque non sta certo avendo un ruolo primario. Ricordiamo che a settembre era stato protagonista di un angle in cui veniva brutalizzato da Bron Breakker per poi tornare in azione sempre contro Breakker. Da lì in poi unonei tv show. Ebbene sembra che, al momento, non si abbiano grandie idee che lo riguardino. Quale futuro? Secondo quanto evidenziato dal Wrestling Observer Newsletter, lodi Vonad NXT non dipende da problemi fisici, ma da carenza di idee creative che lo riguardino. Ultimamente non sta avendo grande spazio ad NXT. Dopo il suo ultimo match contro Bron Breakker di novembre lo si è visto con il contagocce. ...